Eduardo Bolsonaro sobre Boulos: 'Se fantasia de pobre'

O ataque aconteceu em um comentário sobre o vídeo da conversa do psolista com o apresentador José Luiz Datena (PDT) . Eduardo Bolsonaro criticou o fato de que no vídeo Boulos aparece tomando coca-cola e na mesa aparece latadas da cerveja Spaten, marca da Ambev. "Assim vai se costurando o apoio político para quem na frente das câmeras se fantasia de pobre mostrando casa de pau a pique", disse o bolsonarista.

Para Eduardo, Boulos leva uma vida que não é condizente com os valores que propaga. "O povo reclama da classe política, mas muitos ainda votam em candidatos que fazem doces propostas na eleição, enquanto levam uma vida não condizente com os valores que propagam", comentou.

Boulos lidera corrida pela prefeitura de SP

Eduardo Bolsonaro é cotado para concorrer à prefeitura de SP contra Boulos (foto: Pablo Valadares/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A tese do apresentador Datena, recém-filiado ao PDT, não é infudada. Um levantamento eleitoral divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas, no final de fevereiro, mostra o líder esquerdista como favorito à prefeitura da capital paulista, com 26,3% das intenções de voto. Datena aprece em segundo com 24,3% da preferência do eleitorado. A tese do apresentador Datena, recém-filiado ao PDT, não é infudada. Um levantamento eleitoral divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas, no final de fevereiro, mostra o líder esquerdista como favorito à prefeitura da capital paulista, com 26,3% das intenções de voto. Datena aprece em segundo com 24,3% da preferência do eleitorado.





Já em um cenário sem o apresentador, a principal ameaça à Guilherme Boulos seria o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No caso, o candidato do PSOL ainda tem ampla preferência - 32% contra 19%.

O apresentador sugere que o deputado Boulos 'peite' o PT e forme uma chapa com ele para concorrer à Prefeitura de São Paulo. A tese de Datena é de que apenas Guilherme Boulos teria força dentro da esquerda para substituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A conversa também foi ironizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que afirmou que "Nem o Boulos quer se associar ao Lula".