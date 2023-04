Nikolas responde Dino: 'Tem que ver o que é discurso de ódio'

Fiél usuário das plataformas digitais, Nikolas questionou fala de Dino sobre suspensão das redes sociais (foto: TV Camara/YouTube/Reprodução) Em evento em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (13/4), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou sobre as últimas declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, (PSB) sobre o uso das redes sociais.

Fiél usuário das plataformas digitais, ao ser questionado a respeito da possível suspensão das redes por permitirem discursos de apologia e ataques terroristas em escolas, Nikolas ressaltou: “Tem que ver o que é discurso de ódio”. Para o parlamentar mineiro, alguns posicionamentos não se qualificam como tal.









A fala de Dino foi proferida em uma entrevista coletiva nessa quarta-feira (12/4), em Brasília, para tratar das ações que a pasta deve adotar para prevenir e combater casos de violência em unidades de educação . "Temos dois caminhos que vamos adotar concomitantemente. De um lado, sanções administrativas que podem chegar a suspensão da atividade da empresa, caso de retirada do ar até que adote a providência, e poderia chegar ao banimento, mas é uma medida muito extremada. E, ao mesmo tempo, acionar o Ministério Público", comentou o ministro.

Nikolas em BH

O ex-vereador de Belo Horizonte esteve no lançamento do livro "Jair Bolsonaro: O fenômeno ignorado”, escrito por Eduardo Bolsonaro e Mateus Colombo, sobre a história da eleição do pai à presidência da República. O evento aconteceu no Parrilla Savassi, na Região Centro-Sul da capital.