Empresário nega participação em atos golpistas e é desmentido com foto

Empresário é suspeito de ter financiado as manifestações antidemocráticas em Brasília (foto: TV Câmara / Reprodução) O empresário bolsonarista Joveci Xavier de Andrade, convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, foi desmentido durante a sessão desta quinta-feira (13/4), ao negar ter participado das manifestações.

Logo no início de seu depoimento, Andrade foi questionado pelo presidente da comissão, deputado federal Chico Vigilante (PT-DF), sobre sua atuação nos acampamentos e manifestações que culminaram na invasão dos prédios do Congresso Federal, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. De prontidão, o empresário afirma que não foi a nenhum ato. Ele é suspeito de ter financiado as manifestações.









Ao ser novamente questionado, Andrade diz que não entendeu o “participar”, como sinônimo dele ter ido aos atos. “Eu não entendi assim o 'participar' como ir lá. Ir ao QG (quartel general) eu fui. Umas três vezes. Eu entendo o 'participar' de forma diferente”.





CPI dos Atos Antidemocráticos

Comissão Parlamentar de Inquérito apura os atos ocorridos em Brasília entre os dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Seis pessoas já foram ouvidas pelos deputados da Câmara Legislativa da capital federal.