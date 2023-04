Janja posta foto com Haddad e dispara: 'Intrigueiros ficarão decepcionados'

Janja e Haddad estão na China, em viagem oficial com o presidente Lula (foto: Reprodução/Redes sociais)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou em seu perfil no Twitter uma foto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar dissipar rumores de que os dois teriam se desentendido na viagem à China.

"Intrigueiros ficarão decepcionados", escreveu a primeira-dama brasileira.

Intrigueiros ficarão decepcionados! %uD83D%uDE02 pic.twitter.com/Jh7Xqg0G2g %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 13, 2023

A razão do suposto ruído entre os dois teria sido a decisão do Ministério da Fazenda de acabar com a isenção de impostos para produtos de até US$ 50 enviados do exterior por uma pessoa física para outra pessoa física no Brasil.

De acordo com a pasta, empresas se passavam por pessoas físicas para vender a consumidores brasileiros sem pagar impostos.

Elas também dividiriam as vendas em vários pacotes e subfaturariam preços para escapar da taxação.

A medida atinge diretamente consumidores que compram em plataformas como Shein, Shopee e Aliexpress, que passarão a pagar 60% em impostos sobre o valor de cada compra.

E gerou uma avalanche de críticas nas redes sociais. De acordo com o que Janja define como "intrigueiros", ela teria cobrado explicações de Haddad por causa da medida, causando desconforto.

Leia: Lula visita Big Tech e inicia série de reuniões com executivos chineses

Depois de ouvir as explicações dele, decidiu fazer uma defesa pública da medida.

"A taxação é para as empresas e não para o consumidor", escreveu Janja em resposta ao perfil do Choquei.

A emenda saiu pior do que o soneto: a primeira-dama não só alimentou a polêmica como usou a palavra proibida: "taxação".

Com isso, ela comprometeu os esforços da Fazenda de explicar que não se trata de criar novos tributos ou taxas, mas simplesmente de acabar com uma isenção existente.

O ministério teve que divulgar uma nota para tentar esclarecer o que pretende fazer.