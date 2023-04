Time coloca Lula na lista das 100 pessoas mais influentes de 2023

Lula em reunião ministerial dos 100 dias de governo (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi incluído na lista de 100 pessoas mais influentes de 2023 promovida pela revista americana Time. A compilação, feita anualmente e divulgada nesta quinta (13), mostra o petista na seção dedicada a líderes —ele figura nela ao lado do presidente dos EUA, Joe Biden, do primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e do líder da Colômbia, Gustavo Petro, entre outros.

O texto dedicado a Lula foi assinado por Al Gore, vice-presidente dos EUA durante os dois mandatos de Bill Clinton (1993-2001). O democrata, candidato derrotado à Presidência na eleição americana de 2000, descreve o chefe do Planalto como um "climate champion", ou seja, um líder da causa ambiental.



"Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo –renovando o compromisso do país com a democracia, a justiça e a equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode gerar um impacto mais significativo do que nas crises do clima e da biodiversidade", afirma no texto.

Lula já tinha aparecido na lista de mais influentes da Time em 2004 e em 2010 —durante seu primeiro e segundo mandato presidenciais, respectivamente.



Na primeira vez, foi chamado de "porta-voz do mundo em desenvolvimento" após integrar uma coalizão de países que abandonou um encontro da OMC, a Organização Mundial do Comércio, ao reivindicar a diminuição dos subsídios agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia.

Depois, o líder petista teve seu perfil escrito pelo documentarista Michael Moore, que o descreveu como "um autêntico filho da classe trabalhadora latino-americana" que buscava guiar o Brasil em direção ao "primeiro mundo".

No ano passado, dois brasileiros figuraram na lista —a líder e ativista indígena Sônia Guajajara, hoje ministra dos Povos Indígenas do governo Lula, e o cientista Tulio de Oliveira, um dos responsáveis por sequenciar a variante ômicron da Covid-19. A lista é compilada anualmente desde 2004, e já contou com 15 brasileiros desde então.

BRASILEIROS INCLUÍDOS NA LISTA DOS 100 MAIS INFLUENTES DA REVISTA TIME

- 2023: Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil

- 2022: Sônia Guajajara, líder e ativista indígena; Tulio de Oliveira, cientista

- 2021: Luiza Helena Trajano, empresária e fundadora do Magazine Luiza

- 2020: Felipe Neto, youtuber e influenciador digital; Jair Bolsonaro, presidente do Brasil de 2018 a 2022

- 2017: Neymar, jogador de futebol

- 2016: Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça

- 2015: Jorge Paulo Lemann, empresário; Gabriel Medina, surfista

- 2013: Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2003 e 2014; Alex Atala, chef de cozinha e empresário

- 2012: Graça Foster, ex-presidente da Petrobras; Eike Batista, empresário; Dilma Roussef

- 2011: Dilma Roussef, presidente do Brasil de 2011 a 2016

- 2010: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil entre 2003 a 2010

- 2004: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil entre 2003 a 2010