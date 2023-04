Governo Lula prepara MP para destravar obras da educação básica

Impacto de obras paradas chega a R$ 3 bilhões (foto: CNM/Reprodução) O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma Medida Provisória (MP) para destravar obras paralisadas ou inacabadas na educação básica. A informação foi compartilhada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante audiência na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (12/4).













Nós já fizemos todos os pagamentos que estavam pendentes no FNDE, do governo passado. E já está pronta a Medida Provisória que vai destravar obras paradas em creches e escolas. pic.twitter.com/YsdVg7BUMp %u2014 Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 12, 2023

“Todas as obras terão oportunidade de serem retomadas. Só não serão se o prefeito ou governador não desejarem, mas todas as condições o governo federal apresentará, inclusive com a garantia de recursos para a conclusão dessas obras”, afirma Camilo Santana, que ainda informou que a MP está pronta.





O ministro também destacou que todos os recursos do FNDE que estavam pendentes no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram pagos. Segundo o levantamento, somente 41,4% do dinheiro destinado às obras em escolas e creches havia sido repassado aos municípios, o equivalente a R$ 1,3 bilhão.





Das mais de 3 mil obras, pelo menos 2.449 obras estão inacabadas em 1.215 cidades, com valor pactuado de R$ 2,2 bilhões. Outras 670 obras estão paralisadas, em 454 municípios, impactando R$ 868,1 milhões.

Obras em Minas Gerais

O levantamento ainda fez um recorte por unidade federativa. Minas Gerais ocupa a sexta posição com 177 obras paralisadas ou inacabadas, em 138 municípios, estando atrás apenas de Maranhão (534), Pará (416), Bahia (353), Ceará (220) e Amazonas (182). O estado com o menor número de interrupções é o Espírito Santo, com 11.





Em Minas o valor pactuado no FNDE chega a R$ 166,2 milhões, sendo que apenas R$ 68,7 milhões (41,3%) foram repassados para as prefeituras, faltando outros R$ 97.580.976,65.





Dessas obras, 94 (53%) são da educação infantil, oferecida para crianças de até cinco anos de idade. O valor pactuado chega a R$ 115 milhões, e apenas R$ 43,5 milhões deste recurso foram repassados.

O que diz o MEC

Segundo o Ministério da Educação (MEC), para a construção de escolas e creches por meio de instrumentos pactuados entre entes estaduais e municipais e o FNDE, a contratação da construtora e a gestão das obras são atribuições do respectivo governo local.





Ao fundo, compete o acompanhamento dos trabalhos via Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec) e a liberação gradual dos recursos, que são transferidos para os respectivos entes federados e entidades à medida em que a obra avança.





O FNDE e o MEC ainda estudam medidas sustentáveis para que as obras sejam concluídas, e somente nos meses de fevereiro e março foram realizados pagamentos superiores a todo o ano de 2022.