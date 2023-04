Depois de sabatina de Dino, mais cinco ministros de Lula serão ouvidos

Ministros vão comparecer em diferentes comissões para prestar informações aos deputados sobre suas respectivas pastas (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)



Depois de duas sabatinas do ministro da Justiça, Flávio Dino, conduzidas em meio a uma confusão generalizada, outros cinco ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) serão ouvidos na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (12/4). Os ministros vão comparecer em diferentes comissões para prestar informações aos deputados sobre suas respectivas pastas.









Renan Filho, Ministro dos Transportes, foi convocado as 9h para apresentar e discutir os projetos, as prioridades e as realizações previstas pela sua pasta para este ano. O ministro da Educação, Camilo Santana, foi convidado para discutir escolas cívico-militares, planos de atuação e prioridades do Ministério.





Luiz Marinho, titular do Ministério do Trabalho, vai apresentar o Plano de Trabalho da pasta para o ano de 2023. Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai detalhar programa de equidade de gênero e raça no Sistema Único de Saúde (SUS).

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai comparecer à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para prestar esclarecimentos sobre suas declarações acerca da descriminalização das drogas.





Dino na Câmara





Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deixou uma sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A audiência deveria escutar o ministro sobre a política de armas do governo Lula, as medidas da pasta após os atos antidemocráticos, a visita ao Complexo da Maré, e as recentes invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).