Como foi a visita de Moraes aos golpistas presos na Papuda

Ao visitar a Penitenciária Femina - Colmeia -, no último mês, Moraes disse que a comida oferecida aos presos era "caótica". Na época, o governo se comprometeu a melhorar a situação (foto: Divulgação/STF)



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes, visitaram os presos no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, denunciados por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Durante a visita, nessa terça-feira (11/4), Moraes até mesmo provou a comida dos detentos.









Desde janeiro, houve diversas queixas sobre a superlotação dos presídios, as condições das celas e até mesmo sobre a alimentação oferecida no local. Na época, 1.406 pessoas ficaram detidas. Atualmente, 294 suspeitos estão presos - 86 mulheres e 208 homens.





Durante a visita, os ministros inspecionaram as condições da penitenciária e também avaliaram as condições da alimentação.





"Os ministros informaram que o devido processo legal está sendo cumprido e que todos os casos estão sendo avaliados individualmente pelo Supremo. Depois, visitaram salas de aula e conversaram com outros presos, não envolvidos no 8 de janeiro", informou a assessoria do STF.





Ontem, o Supremo informou que fará o julgamento virtual de 100 pessoas denunciadas de participação nos atos golpistas . A sessão virtual extraordinária foi convocada pela ministra Rosa Weber, e acontecerá entre os dias 18 e 24 de abril.