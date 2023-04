Militares que trabalharam no '8 de janeiro' prestam depoimento à PF

Militares serão ouvidos pela PF na investigação que apura se houve "leniência" com os criminosos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A Polícia Federal (PF) ouve, nesta terça-feira (11/4), os militares supostamente envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando aconteceu a invasão de apoiadores bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal. Cerca de 80 militares foram intimados para prestar depoimento.









Em março, a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma investigação contra militares das Forças Armadas por suposto envolvimento nos atos antidemocráticos. A eventual responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nas falhas que permitiram que os criminosos invadissem o Palácio do Planalto também será investigada.

Em 16 de março, o ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Jorge Eduardo Naime afirmou que o Exército tentou impedir a prisão de manifestantes que participaram dos ataques criminosos. A declaração foi dada durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal.





O coronel afirmou ainda que foi feita uma barreira com militares do Exército para impedir a prisão de suspeitos que participaram dos atos e que estavam instalados no “QG bolsonarista” em frente ao Quartel-General do Exército.