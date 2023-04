Gleisi defende Lula e chama senador bolsonarista de 'coisa asquerosa'

Gleisi afirmou que vai levar o caso a Comissão de Etica para providências (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada Gleisi Hoffmann, respondeu à publicação em que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o parlamentar da direita divulgou uma imagem de Lula algemado aos seus pés.









Gleisi afirma que o senador quer aparecer em cima do presidente Lula e afirmou que vai acionar a Comissão de Ética para tomar providências. "Que coisa asquerosa, esse Marcos do Val. Ser de quinta categoria. Quer aparecer em cima de imagem violenta ao presidente Lula, incitando as pessoas. Isso é crime. Vai pra Comissão de Ética e tomaremos outras providências, bandido!", disse.





Do Val denunciou Golpe





Em entrevista à revista Veja, Do Val contou que foi escolhido pela sua proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o objetivo era gravar conversas na tentativa de flagrar alguma fala "comprometedora" de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de que teria interferido nas eleições. Com isso, Bolsonaro conseguiria, supostamente, anular o resultado das eleições.

O senador foi acusado de "traidor" por apoiadores do ex-presidente e chegou a cogitar renunciar ao cargo de senador, mas desistiu. Ele alega que ficou assustado, pois nunca defendeu um golpe. Para ele, a ideia foi instigada pelo ex-deputado Daniel Silveira.