MPMG reúne chefes dos Três Poderes e lança campanha de solução de conflitos

A campanha é uma ação oriunda do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor), criado em 2021 pelo MPMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) lançou, nesta terça-feira (11/4), em Belo Horizonte, a campanha "Compondo em Maio", que visa a solução de conflitos como prioridade do órgão durante todo o mês. O evento, realizado na sede do MPMG, contou com a participação do Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares, do governador Romeu Zema (Novo), do presidente interino do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite (MDB).