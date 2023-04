Eduardo Bolsonaro lança livro em BH nesta quinta (13)

Sessão terá autografos e fotos em restaurante na Savassi (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estará em Belo Horizonte na próxima quinta-feira (13/4) para o lançamento do livro "Jair Bolsonaro: Fenômeno Ignorado", escrito por ele e por Mateus Colombo Mendes. Outras personalidades da direita bolsonarista mineira também devem marcar presença, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o deputado estadual Bruno Engler (PL).









O trecho ainda afirma que Bolsonaro deu voz aos “brasileiros comuns”, descrito como pessoas “trabalhadoras, normais, que vivem no mundo real, para além do universo das "lacrações" e do politicamente correto”.

As histórias são contadas e comentadas pelo Eduardo Bolsonaro, reunidas e analisadas por Mateus Colombo, que já escreveu diversos livros para políticos e foi diretor de canais digitais do Governo Bolsonaro. O evento terá uma sessão de autógrafos e fotos, e após os autores farão uma palestra.

O encontro ocorre no restaurante italiano “Uno Cinque Otto Trattoria & Pizzeria”, na Savassi, Região Centro-Sul de BH. A entrada é gratuita, com um limite para 350 pessoas, mas será necessário retirar ingressos na plataforma Sympla.