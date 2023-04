Lula: se governar pensando em críticas, é 'melhor desistir'

IS

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ainda que os ataques de 8 de janeiro aos Três Poderes foram um marco em seu governo (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta segunda-feira (10/4) que seu otimismo "não é exagerado" e que, se o governo focar em críticas do mercado e do Fundo Monetário Internacional (FMI), "é melhor desistir". A declaração ocorreu durante reunião ministerial de balanço de 100 dias de gestão.





"Ninguém acredita no governo que acorda todo dia falando 'ah, o PIB não vai crescer. Ah, porque a economia não está muito boa. Ah, porque o FMI disse tal coisa. Ah, porque o Banco Mundial disse tal coisa. Ah, porque o mercado financeiro disse tal coisa'. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça", destacou.





Ataques aos Três Poderes

Lula disse ainda que os ataques de 8 de janeiro aos Três Poderes foram um marco em seu governo. “Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior desfaçatez por um grupo de reacionários, um grupo de fascistas, um grupo de extrema direita que não queria deixar o poder.” Ainda segundo ele, "o Brasil voltou a dizer sim à democracia".





“O Brasil voltou a cultivar a harmonia e o convívio republicano entre os Três Poderes, cujo maior exemplo foi a pronta reação à tentativa de golpe de 8 de janeiro. No dia seguinte à barbárie, os Três Poderes marcharam unidos do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal, passando pelo Congresso Nacional para dizer não ao fascismo. O Brasil voltou a dizer sim à democracia”, concluiu.