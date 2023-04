Lula critica a taxa de juros: "Estão brincando com o país"

O petista ainda elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e falou sobre o otimismo de aprovação do novo marco fiscal, dizendo que a proposta enviada ao Congresso possui "soluções realistas" e coloca o pobre "de volta" ao orçamento.

"Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalhou, porque certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade", acrescentou.





"A compreensão da sociedade sobre o que foi feito vale mais do que uma crítica de uma pessoa. Eu tenho certeza que vai ter sucesso. Tenho certeza que vai ser aprovado, e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta”, concluiu.

Lula ainda elogiou o trabalho do ministro da fazenda, Fernando Haddad (foto: Reprodução/AFP)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta segunda-feira (10/4) a taxa de juros no país em 13,75%. Segundo o chefe do Executivo, aqueles que defendem a atual porcentagem ou seu aumento estão "brincando com o país" e com as famílias mais pobres."Eu continuo achando que 13,75% é muito alto para taxa de juros, continuo achando que estão brincando com o país, brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir, só não vê quem não quer", apontou durante reunião ministerial de balanço de 100 dias de governo.