Alckmin sobre governo Lula: "Foram 1.000 dias em 100"

Vice-presidente Geraldo Alckmin comenta os 100 dias do governo Lula (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (10/4) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completou "1.000 dias em 100". A declaração ocorreu durante abertura de reunião ministerial dos 100 dias de gestão.Alckmin ainda elogiou as ações do governo nos últimos três meses, alegou que o petista está sendo "absolutamente fiel ao que falou na campanha eleitoral" e disse que Lula salvou a democracia no Brasil."Coordenei a transição e o senhor está sendo absolutamente fiel ao que falou na campanha eleitoral, durante a transição e agora. Primeiro, a democracia. O senhor salvou a democracia de uma tentativa de golpe e ela saiu fortalecida. A reação rápida de todos os poderes e do governo fortaleceram o sistema democrático. Democracia significa participação e a gente observa em todos os ministérios uma enorme participação do governo que ouve, que dialoga.""Em maio, diz Padilha (ministro das Relações Institucionais), será instalado o Conselhão. Governo que ouve mais erra menos", apontou Alckmin.O vice elencou ações como o reajuste do salário mínimo, o Bolsa Família, isenção de imposto de renda até R$ 2.640, o reajuste na merenda escolar, obras de infraestrutura e investimentos em meio ambiente, como a retomada do fundo da Amazônia. Já na área internacional, citou reconstrução."O Brasil voltou nessa união e reconstrução. O clima é outro, a liberdade é outra", destacou. "Foram 1.000 dias em 100", concluiu ao fazer o balanço.