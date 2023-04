Dino é o ministro de maior destaque nas redes seguido de Tebet

Dino é o ministro com maior destaque nas redes sociais, aponta levantamento (foto: MAURO PIMENTEL/AFP) O Globo aponta que o ministro concentra quase 18% da tração medida entre os ministros do primeiro escalão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi quem mais se destacou nas principais redes sociais nos primeiros cem dias do governo Lula. Levantamento feito pela Bites e publicado pelo jornalaponta que o ministro concentra quase 18% da tração medida entre os ministros do primeiro escalão.









Conforme a pesquisa, Dino teve o maior número de interações neste primeiro momento. Em 1.041 postagens, o ministro teve 7,4 milhões de interações. A segunda colocada com mais peso nas redes sociais é a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que concentrou 9,2% na medida e 3,7 milhões de interações.





Tebet também foi a ministra que teve a maior média de interações por publicação: 11.842. Paulo Pimenta, titular da Secretaria de Comunicação Social, é o ministro que mais usou as redes sociais. Ao todo, foram 2.961 publicações nos primeiros cem dias de governo.





Na sequência, o ministro da Educação, Camilo Santana, aparece com 7,9% na medida (3,1 milhões de interações); o ministro Paulo Pimenta, da Secom, 7,6% (3,5 milhões); e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, 7,7% (3 milhões).





Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, liderem ações e pautas centrais do governo, eles não se destacam nas redes sociais. Marina, na sexta posição, tem 6,5% de peso nas redes sociais (2,7 milhões) e Haddad, na sétima posição, 5,7% (2,7 milhões de interações).





Mais seguidores





Neste período, Dino também foi o ministro que mais cresceu em número nas redes sociais. Desde o início do governo, Dino recebeu 383 mil seguidores. Para a Bites, o ministro da Justiça protagonizou as redes sociais após a invasão do dia 8 de janeiro, que levou à depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), mas também por travar embates com bolsonaristas.





O levantamento cita a visita do ministro à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, no final do mês passado, que teve grande repercussão, em especial nas redes sociais.





"Dino tem uma capacidade de responder aos ataques com clareza e propriedade. Esse domínio ajuda a mobilizar a própria esquerda, que entende que ele deu "lacradas" na direita, que ele respondeu de forma implacável. Isso acaba gerando engajamento", avalia o diretor-adjunto da Bites, André Eler.

O peso das contas dos ministros nas redes sociais (em %)





Flávio Dino - 18 Simone Tebet - 9,2 Camila Santana - 7,9 Paulo Pimenta - 7,6 Sônia Guajajara - 7,7 Marina Silva - 6,5 Fernando Haddad - 5,7 Anielle Franco - 5,6 Alexandre Padilha - 5,3 Geraldo Alckmin - 5





Ministros com mais interações nas redes sociais





Flávio Dino - 7.439.272 interações Simone Tebet - 3.718.573 Paulo Pimenta - 3.505.017 Camila Santana - 3.199.011 Sônia Guajajara - 3.032.079 Marina Silva - 2.770.269 Fernando Haddad - 2.770.269





O diretor da Bites acredita que os resultados indicam uma dificuldade de coordenação sobre a comunicação de políticas do governo entre os ministros e destaca as dificuldades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.





"A pauta de Haddad não é tão cara para a própria base. É um ministro que precisa apresentar um plano de recuperação, de ajuste fiscal, aumento de arrecadação. Tem uma dificuldade de engajar os demais ministros, que querem demonstrar resultados com investimentos. É natural que seja mais difícil ter essa capacidade de articulação para que outros ministros o apoiem. Isso ajudaria o governo, num momento em que o bolsonarismo está coordenado para atacar as medidas dele", analisa.