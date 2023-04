Dino comenta post de Janones sobre 'gado': 'Não cansam de propagar ódio'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, ironizou a pergunta de jornalista que questionou se ele denunciaria o deputado federal André Janones (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) O ministro da Justiça, Flávio Dino, ironizou a pergunta de uma jornalista que questionou se ele denunciaria o deputado federal André Janones (Avante-MG) para o inquérito das Fake News. Em uma publicação do parlamentar mineiro no twitter, Dino afirma que nem entendeu a pergunta.









Questionado pela jornalista se o processo era por motivação pessoal, Dino afirmou que não, mas a entrevistadora perguntou se ele então pediria a inclusão de André Janones. "O Janones não me ofendeu, ao que eu saiba. É uma questão jurídica. Crime contra a honra é necessário que a vítima tome iniciativa. Então não é uma questão pessoal, é uma questão técnica, está no artigo 145 do código penal", defendeu o ministro da Justiça.





Janones então compartilhou o vídeo dizendo: "Será que todo gado é masoquista? Não cansam de apanhar do Flávio Dino, não?".





O ministro respondeu: "Deputado, juro que na hora nem entendi a pergunta tão absurda. Aí depois soube que a “ideia” de eu lhe processar (sabe Deus o motivo) era oriunda de um desses órgãos da extrema-direita. Realmente não cansam de propagar ódio. Espero que mudem, de verdade".

Deputado, juro que na hora nem entendi a pergunta tão absurda. Aí depois soube que a "ideia" de eu lhe processar (sabe Deus o motivo) era oriunda de um desses órgãos da extrema-direita. Realmente não cansam de propagar ódio. Espero que mudem, de verdade. https://t.co/hqrno8LmOB %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) April 6, 2023