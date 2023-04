Prefeito de BH troca quatro secretários em lista de exonerações e nomeações

Secretária municipal de educação Ângela Dalben foi exonerada a pedido e substituída por Charles Martins Diniz (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Mário de Lacerda Werneck Neto, secretário de meio ambiente foi substituído por José Reis Nogueira de Barros (foto: Divulgação/PBH)

À véspera do recesso da Semana Santa, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) exonerou quatro secretários, já nomeando novos, e outros 11 cargos de direção, chefia e gerência. Os atos foram assinados pelo prefeito Fuad Noman (PSD), que era vice e assumiu este ano, montando aos poucos o seu secretariado.As mudanças foram publicadas nesta quinta-feira (06/04) no Diário Oficial do município (Dom), pelo gabinete do prefeito que assina o documento. Ao todo foram 15 exonerações, duas dispensas e nove nomeações.No primeiro escalão foram exonerados os secretários municipais de Educação (a pedido da secretária), Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, de Desenvolvimento Econômico, Adriano Henrique Fontoura de Faria, Assuntos Institucionais e Comunicação Social, Luiz Henrique Michalick (a pedido), de Meio Ambiente, Mário de Lacerda Werneck Neto (a pedido).O novo secretário municipal de Educação nomeado no mesmo ato é Charles Martins Diniz, Claudiney Alves assume a pasta de Assuntos Institucionais e Comunicação, Fernando Campos Motta está agora à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e José Reis Nogueira de Barros é o novo secretário de Meio Ambiente.Confira a lista- Adriano Henrique Fontoura de Faria - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico- Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben - Secretária Municipal de Educação- Luiz Henrique Michalick - Secretário Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social- Mário de Lacerda Werneck Neto - Secretário Municipal de Meio Ambiente- Marcos Evangelista Alves - Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, Gestão e Finanças, na Secretaria Municipal de Educação- Rafael Lopes Vieira - Gerente Adjunto de Unidade de Saúde II na Secretaria Municipal de Saúde- Denyse Maria Diniz Gonçalves - Gerente Adjunta de Unidade de Saúde II, na Secretaria Municipal de Saúde- Laura Amaro de Marco Fonseca - do Gabinete do Prefeito- Leandro Xingó Tenório de Oliveira - da chefia da Gerência de Captação de Emendas Parlamentares, na Secretaria Municipal de Governo- Luzia Maria Ferreira - Consultora Técnica na Secretaria Municipal de Governo- Stelita Alves Gonzaga da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção- Laura Andrade Fonseca - da Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social- Maria da Conceição Baeta da Costa - chefia da Diretoria Central de Publicidade- Lorena Alves Machado - da Secretaria Municipal de Assistência Social- Luíza Arco Verde Novais - da Secretaria Municipal de Assistência SocialPedro Assis Neto - da chefia da Superintendência de Limpeza UrbanaRenata Resende Coelho - da chefia do Gabinete, na Secretaria Municipal de Planejamento- Adriano Henrique Fontoura de Faria - Assessor Especial na Secretaria Municipal de GovernoAfonso Celso Renan Barbosa - Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, Gestão e Finanças- Charles Martins Diniz Secretário Municipal de Educação- Claudiney Alves - Secretário Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social- Fernando Campos Motta - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico- João Batista Bahia Neto - Superintendente de Limpeza Urbana- José Reis Nogueira de Barros - Secretário Municipal de Meio Ambiente- Laura Andrade Fonseca Diretoria Central de Publicidade- Luiza Hermeto Coutinho Campos - chefia de Gabinete na Secretaria Municipal de Planejamento