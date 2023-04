Mauro Paulino sobre Bolsonaro: 'Julgamento eficaz para os crimes cometidos'

Mauro Paulino ainda criticou os quatro anos de governo Bolsonaro (foto: Reprodução/Globo News)









O comentarista ainda classificou falas de Bolsonaro como bárbaras, criticou seu período de presidência, o desempenho na pandemia, e citou um possível envolvimento do ex-presidente com os atos antidemocráticos do 8 de janeiro.





"Acho que precisamos diminuir essa complacência e, de uma vez por todas, julgar de forma rígida, rápida e eficaz todos os crimes que Bolsonaro cometeu", destacou Paulino, que ainda completou dizendo que o depoimento dessa quarta (5/4) deveria acordar aqueles que têm consciência dos crimes do ex-presidente.

Vexame Diplomático

Bolsonaro foi ouvido pela Polícia Federal (PF) durante três horas , sobre a entrada no Brasil de joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita. O ex-presidente deveria ter incorporado as joias no acervo da presidência, como presentes diplomáticos.





Bolsonaro disse, segundo sua defesa, que não se lembra de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal. E ainda afirmou que, na visão dele, se essas joias ficassem perdidas, retidas na Receita Federal, isso poderia chegar aos ouvidos do governo saudita, o que causaria um "vexame diplomático".





