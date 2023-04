Nikolas pede urgência em PL que obriga seguranças armados em escolas

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) entra com requerimento para apreciação urgente de PL que obriga uso de seguranças armados em escolas (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entrou com um requerimento de urgência para que seja apreciado no Congresso Nacional o Projeto de Lei 1449/2023 de autoria do também deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP).

O pedido do parlamentar mineiro foi motivado pelo ataque em Blumenau, no interior de Santa Catarina, no qual um homem assassinou quatro crianças e feriu outras cinco com uma machadinha em uma creche nesta quarta-feira (5/4). As vítimas, segundo a Polícia Civil, tinham entre 4 e 7 anos. O jovem, de 25 anos, se entregou no Batalhão da Polícia Militar.

alunos e professores".





O PL foi apresentado no dia 27 de março quando um aluno de 13 anos invadiu uma escola e atacou professores e colegas, uma docente morreu.

O deputado Bilynskyj justificou a proposta alegando que "os planos de segurança pública têm falhado para garantir a segurança dos