O que se sabe sobre ataque que matou 4 crianças em creche de Blumenau

Imagem da frente da creche particular Cantinho Bom Pastor (foto: Reprodução Facebook/CEI Cantinho do Bom Pastor)

Quatro crianças foram mortas e uma outra está em estado grave após um ataque em uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5/4).

O crime ocorreu no início da manhã na creche particular Cantinho Bom Pastor.

Segundo a polícia, um homem de 25 anos invadiu a unidade com um machado, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM.

A Polícia Civil e equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local e o trânsito na rua foi interrompido. Todos os outros alunos que estavam na escola já foram entregues às suas famílias.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), lamentou o ataque.

“É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários”, escreveu em rede social.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também compartilhou uma mensagem de solidariedade às vítimas e familiares em rede social.

"Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor."

No fim de março, um aluno de 13 anos atacou diversas pessoas com uma faca em uma escola estadual de São Paulo. Uma professora morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas — entre elas três professoras e um aluno.

Mais informações serão adicionadas em breve.