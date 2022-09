Vídeo: alunos fogem em meio ataque a escola na Bahia

AM

Circula pelas redes sociais vídeos dos alunos da Escola Municipal Euclides Sant’Anna, em Barreiras, no Oeste da Bahia, fugindo da instituição durante o ataque, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (26/9). Um jovem armado invadiu a instituição e matou uma jovem cadeirante, de 20 anos.





De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que portava uma arma, um facão e uma machadinha, foi baleado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).









Os militares informaram que com o jovem foram encontrados um revólver calibre 38, duas armas brancas e aparentemente uma bomba caseira. O material foi apreendido e apresentado na 11ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin).





O colégio tem gestão compartilhada com a PM, adotando o modelo cívico-militar. Quando assinou o convênio, o prefeito da cidade, Zito Barroso, afirmou que esperava aumentar a segurança na escola com a medida. Pais e responsáveis de estudantes aprovaram a implementação da gestão por unanimidade.





Não há informações da motivação do crime e do estado de saúde do suspeito. Segundo a PM, não houve mais vítimas.