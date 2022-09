Aluna cadeirante morre baleada em ataque a escola na Bahia

AM

O atirador foi baleado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) (foto: Diêgo Oliveira Duarte/Arquivo Pessoal)

Uma aluna cadeirante, de 20 anos, morreu em ataque a tiros a uma escola municipal em Barreiras, Região Oeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira (26/9).Um jovem, que estava com uma arma de fogo e um facão, invadiu a Escola Municipal Eurides Sant'Anna e atirou contra os estudantes.

Segundo a Polícia Militar, o acusado pulou o muro da unidade de ensino e atacou a jovem com golpes de faca e disparos de arma. A vítima morreu no local e foi identificada como Jeane da Silva de Britp.





Os militares informaram que, na tentativa de fuga, o suspeito foi atingido por um tiro que partiu de outra pessoa, ainda não identificada. O autor usava roupas pretas e óculos escuros.





Material que estava com o atirador foi apreendido e apresentado na 11ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) (foto: PMBA/Divulgação) Com o jovem foram encontrados um revólver calibre 38, duas armas brancas e aparentemente uma bomba caseira. O material apreendido foi apresentado na 11ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin).

O atirador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a um hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde do autor do crime e nem sobre a motivação do atentado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais