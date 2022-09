Colégio onde ocorreu ataque na Bahia tem gestão compartilhada com a PM

Segundo prefeitura de Barreiras, o projeto foi aprovado por unanimidade em abril de 2019, em assembleia (foto: Prefeitura de Barreiras/Reprodução)



O Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, em Barreiras, na Bahia, onde foi registrado um atentado, na manhã desta segunda-feira (26/9), que terminou com a morte de uma aluna cadeirante de 20 anos, possui gestão compartilhada com a Polícia Militar (PM).





A implantação do projeto de Gestão Compartilhada com a Polícia Militar no colégio partiu de uma proposta do município em 2018 e foi aprovada por unanimidade em abril de 2019, em assembleia que contou com a presença dos pais e responsáveis pelos estudantes do colégio, professores, alunos e Tenente Rogério, represente do Comando de Policiamento Regional Oeste da Polícia Militar(CPRO).





Na ocasião, a então secretária de educação, Cátia Alencar informou que a ideia surgiu devido ao crescimento das ondas de violência e tinha como intuito promover segurança aos professores, servidores e estudantes.





Em nota lançada após a aprovação do projeto, a prefeitura de Barreiras afirmou que “O Colégio Municipal Eurides Santana foi escolhido para desenvolver o modelo de Vetor Disciplinador devido aos sucessivos acontecimentos que envolveram a unidade escolar em casos de violência, a exemplo da agressão ao Guarda Municipal que faz a ronda na escola, vendas de drogas, ameaça aos professores e vandalismo dentro das salas de aula.”

Nota da prefeitura de Barreiras

Em nota publicada em seu site nesta segunda-feira (26/9) sobre o ataque ao colégio, a prefeitura de Barreiras citou a gestão compartilhada com a PM. Veja o comunicado na íntegra:





“A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, lamentavelmente informa que na manhã desta segunda-feira (26), ocorreu uma tragédia inimaginável no Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, que é de gestão compartilhada com a Polícia Militar.





Um indivíduo estranho à comunidade escolar, trajando roupa preta, capuz e óculos escuros, portando uma arma de fogo tipo revólver e duas armas brancas, pulou o muro na unidade escolar dirigindo-se a uma aluna cadeirante efetuando dois disparos contra a estudante, que também foi agredida com golpes de arma branca, vindo a óbito no local. Conforme informações do Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO), na tentativa de fuga, o autor foi atingido por disparo de arma de fogo que partiu de uma terceira pessoa, ainda não identificada. Ele foi socorrido pelo Samu para cuidados médicos, em uma unidade de saúde.





A Secretaria de Educação com todo seu corpo técnico e a Polícia Militar acompanham o caso promovendo todo apoio e assistência aos estudantes e seus familiares com toda a responsabilidade que a situação requer, diante de tão inesperada tragédia. Em tempo, solidarizam-se com a família da aluna vitimada, expressando os mais profundos sentimentos neste momento de profunda dor e consternação.





Barreiras (BA), 26 de setembro de 2022.”

O atentado







Um jovem, armado com um revólver calibre 38, duas armas brancas, sendo elas um facão e um canivete, e aparentemente uma bomba caseira, invadiu a Escola Municipal Eurides Sant'Anna e atirou contra os estudantes, que sairam correndo da unidade









Os militares informaram que, na tentativa de fuga, o suspeito foi atingido por um tiro que partiu de outra pessoa, ainda não identificada. O autor usava roupas pretas e óculos escuros.





O material apreendido com o autor foi apresentado na 11ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin).





O atirador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a um hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde do autor do crime e nem sobre a motivação do atentado.