Quatro crianças morrem em ataque a creche em Blumenau

Quatro crianças morreram e uma está gravemente ferida em ataque a creche (foto: Google/streetview)

Um ataque brutal em uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5/4) deixou quatro crianças mortas, segundo informações da Polícia Militar estadual.

No início da manhã, um homem invadiu a creche Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no Bairro Velha, e atacou as crianças que estavam no local. Uma outra criança ficou gravemente ferida. A arma utilizada no crime ainda não foi identificada.

De acordo com informações preliminares, o suspeito se entregou às autoridades policiais, mas a sua idade e identidade ainda não foram reveladas. Pais, viaturas policiais e ambulâncias estão no local.

Luto oficial

Jorginho Mello, governador de Santa Catarina decretou luto oficial de três dias no estado devido a tragédia e se manifestou lamentando nas redes sociais: