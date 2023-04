Jovem encontra túmulo em casa para alugar

As imagens do túmulo no fundo da casa comercial foram vistas por mais de 50 mil pessoas (foto: Reprodução / Twitter / @paznucoracao)

O que você observa na hora de alugar um imóvel? Um perfil relatou no Twitter que estava visitando uma casa para alugar quando deu de cara com um túmulo dentro da propriedade. No local, havia uma placa em homenagem à falecida. A publicação não identifica a cidade em que o caso aconteceu.

“Nunca esquecerei o dia que abri uma porta e vi um túmulo numa casa comercial para alugar”, postou o perfil, que contou que o local era, anteriormente, um centro cirúrgico. Ainda segundo a página, o corretor do imóvel disse que não sabia da existência.

A “surpresa” estava escondida atrás de uma porta, onde tinha uma cartaz escrito “mantenha a porta fechada” colado. Ao abrir a porta, o jovem deu de cara com uma pedra de mármore no chão e uma placa com uma homenagem.

“Brigite, viveste catorze anos neste florido jardim, onde foste a rosa mais perfumada, jamais será esquecida por mim, pois, certamente, continuarás lembrada”, diz a placa afixada sobre a superfície de mármore.

O túmulo estava atrás de uma porta que continha o aviso para mantê-la fechada (foto: Reprodução / Twitter / @paznucoracao)

Pela falta de sobrenome, os internautas que viram o caso supuseram ser de um animal de estimação, o que não deixa a situação menos estranha. Além do túmulo e da plaquinha, o perfil disse que o local ainda tinha uma “capelinha para santo”, muito comum em jazigos.