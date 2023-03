Vídeos de lições de português causam revolta na internet

Os vídeos das dicas de português viralizaram porque as formas corretas de aumentativo e diminutivo são bem diferentes das que usamos no dia a dia (foto: Reprodução / TikTok)

Um perfil com dicas para vestibulares e concursos viralizou nas redes sociais. Tudo isso graças a dois vídeos em que o professor que cuida do perfil @Química2119 no TikTok mostrou quais as formas corretas de aumentativos e diminutivos no português.

E, ao contrário do que possa parecer, não se resume em acrescentar -ão ou -ona no final das palavras, para o aumentativo, ou -inho e -inha, nos diminutivos. Por exemplo, o diminutivo de “rei” é “radícula” e não “reizinho”. Já o aumentativo de “corpo” é “corpanzil” e não “corpão”.



gente? falei errado minha vida toda pic.twitter.com/tqMxX1caXf %u2014 Trouxinha (@euovitinn) March 21, 2023

Quando você acertou? E por que so foi o diminutivo de Palácio?! Kkkkkkkk pic.twitter.com/37PyOjGEiC %u2014 Emmanuel Andrade |PhD |CFEd® (@eabs86) March 22, 2023

Apesar de estarem corretas, essas formas não são muito usadas na linguagem informal. Mesmo assim, renderam reações muito divertidas nas redes. Enquanto alguns questionam o próprio conhecimento, outros se mostram revoltados com o professor. “Eu realmente fui alfabetizada?”, perguntou uma usuária do Twitter. “Nenhuma destas palavras existem, ele está inventando para ganhar engajamento, certeza”, brincou um perfil. “Me senti um burrico”, apontou outro.

Tem também aqueles que aproveitaram o momento para fazer vídeos engraçados, em que a pessoa tenta adivinhar a resposta correta. A influenciadora Alana conquistou mais de 1,5 milhões de seguidores em um tweet em que ela erra quase todos os diminutivos e acerta só o de palácio. Veja: