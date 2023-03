Sapato 47: homem mostra dificuldade ao comprar calçados e viraliza

@felipeemotta Fui pro shopping pra tentar comprar um tenis novo - problemas de ter o pé grande %u266C original sound - Felipe Motta





“Eu calço 47, e a missão de hoje vai ser encontrar um tênis para eu comprar”, disse ao abrir o vídeo.



No TikTok, o vídeo conta com mais de 9,8 milhões de visualizações. O conteúdo foi replicado em outras redes sociais, como o Twitter, onde também viralizou (foto: Reprodução @felipeemotta no Tiktok)



Nos comentários, seguidores passaram dicas para o jogador de onde comprar sapatos em tamanhos maiores.





Já outros perfis ficaram encantados com o homem. “Acho que estou apaixonada”, escreveu um usuário no comentário do vídeo no TikTok.

Meu bebê tá triste. Alguém da um tênis 47 pra ele.

E eu entendo a frustração dele. Quando eu ia comprar tênis (de basquete) e o meu pé era 42 já n tinha muitos para o tamanho ... Imagina 47... https://t.co/9TD6BWJfvb pic.twitter.com/wl4ohUj6dF %u2014 PALA D1NO²³ (@pala_d1no) March 22, 2023 Eu calço 46/47 e sei a dificuldade, esses dias via a havaianas vendendo chinelo de Harry Potter, fiquei mt feliz pq nunca tem meu tamanho pic.twitter.com/0dURVhOxoA %u2014 Higor Gazolla (@Higor_gazolla) March 22, 2023



