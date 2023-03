Caranguejo em pista de aeroporto impede avião de pousar

O fato surpreendeu os passageiros e a tripulação (foto: (crédito: Reprodução/ Twitter/ AEROIN))

Não pense que é brincadeira, um vídeo está circulando nas redes sociais que mostra quando um avião que pousaria no Aeroporto de Vitória, na noite desta segunda-feira (20), precisou arremeter durante 10 minutos após a presença de um caranguejo na pista.

O voo da Gol vinha do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto Eurico Aguiar Salles, em Vitória, no Espírito Santo.

O caso viralizou na noite dessa terça-feira (21/3). Um vídeo que circula em redes sociais, é possível escutar o comandante do voo avisando os passageiros. "Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando, infelizmente não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista", comunica.

Em nota à imprensa, a empresa Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto de Vitória, disse que na verdade apenas um caranguejo estava na pista. Por causa do ocorrido, a equipe responsável por fauna foi acionada. Após a retirada do animal, as operações continuaram normalmente.