Mulher faz rinoplastia para os filhos herdarem 'nariz lindo' e viraliza

Perfil no Twitter compartilhou história da influenciadora e os usuários da rede social compararam com o pensamento de Lamarck (foto: Reprodução / Twitter)

Quem acessou o Twitter na manhã desta quarta-feira (22/3) se sentiu na escola, mais especificamente em uma aula de biologia. Isso porque os nomes de Jean-Baptiste de Lamarck e de Charles Darwin estavam entre os assuntos mais comentados - tudo por conta de uma rinoplastia.

A página Acervo Charts postou a foto de uma mulher com o curativo de uma plástica no nariz, com a legenda de que ela teria feito o procedimento para que os filhos herdem “um nariz lindo”.

Trata-se, na verdade, de um vídeo da influenciadora argentina Fiore Ciminello, de 19 anos, postado no início de fevereiro, mas que só viralizou nesta semana.

Não dá para saber se Fiore falava sério ou não, até porque a garota desativou os comentários do vídeo. Mas o Twitter levou a sério e até chamaram a jovem de “fã de Lamarck". “Essa faltou nas aulas de ciência”, brincou um perfil. “Darwin está chorando no túmulo”, apontou outro. Veja as melhores reações:

lamarck FELIZASSO no túmulo dele q ainda existe fã dele em 2023 https://t.co/TzHAMoSEBl %u2014 beat%u30C3z (@biamiziaraa) March 22, 2023

Essa pulou Darwin e só estudou Lamark https://t.co/EOKCFM0a1I %u2014 vi %uD83D%uDD06 (@inejfleurs) March 22, 2023

os cara fala que reencarnação não existe mas explica aí então como o lamark voltou no corpo dessa mulher https://t.co/DSAfoFins7 %u2014 dovas (@arthuarfeli) March 22, 2023

Darwin nesse momento está chorando em posição fetal%u2026 %u2014 Caio, O Cronista (@IrumaKan) March 22, 2023

O que diz a ciência?

O naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck criou, no século 18, a “lei do uso e desuso” e a “lei da herança dos caracteres adquiridos”, que diziam que as características adquiridas ao longo da vida de um ser vivo seriam transmitidas para seus filhos.

Lamarck também acreditava que as espécies evoluem e se modificam em respostas às pressões externas do meio ambiente. Ou seja, partes do corpo que são mais usadas se tornam mais desenvolvidas; enquanto as pouco utilizadas, atrofiadas. Ele usou como exemplo o pescoço comprido da girafa, que teria se desenvolvido por causa da necessidade de se alcançarem folhas nos ramos mais altos.

Em resumo, isso quer dizer que se as ideias de Lamarck tivessem sido comprovadas, os filhos de Fiore herdariam o nariz igual ao da sua rinoplastia.

Atualmente, a teoria em vigor é a do “evolucionismo”, proposta por Charles Darwin. O pesquisador defendeu em seu livro “A origem da espécies”, do século XIX, a ideia da descendência com modificação, o que permitiria o nascimento de novas espécies. Ele também criou o conceito de seleção natural.

De forma simplificada, a ideia é que os indivíduos que herdam características que são mais vantajosas para sua sobrevivência têm mais chances de se reproduzir, passando essa característica para os descendentes. Enquanto aqueles que não herdaram têm menos chance de sobrevivência e de reprodução. Ao longo das gerações, a característica vai aumentando entre os indivíduos, se tornando uma marca daquela espécie.

Para usar o mesmo exemplo, as girafas de pescoço curto tinham menos alimento disponível e acabaram se reproduzindo menos, enquanto as com pescoço longo tinham mais chance de sobrevivência e puderam passar essa característica para frente, se tornando o que elas são hoje.

Darwin ainda não sabia, mas isso teria uma explicação: os genes que são passados de pai para filho pela reprodução. Então, uma mudança externa como a rinoplastia não vai mudar a genética. Assim, não vai mudar o formato do nariz dos descendentes de Fiore.