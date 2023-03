Cãozinho viraliza após ser reprovado em creche: 'Esse anjinho'

O drama de Bob Fernandes: cão precisou de uma nova creche após a família mudar de cidade, fez o teste e acabou sendo reprovado (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um cão viralizou nas redes sociais nesta semana após ser reprovado em uma creche. O post da dona, publicado nessa quinta-feira (2/3), relata a trajetória do pet, que precisou ir para uma nova creche de animais após a família se mudar para outra cidade. A história rendeu tanto que até a ex-creche do bichinho saiu em defesa dele.





Tudo começou quando Bob Fernandes - o cãozinho reprovado - foi morar em outra cidade com a família. Com uma foto da última "formatura" do pet, a tutora, Fernanda, contou que Bob nunca teve "problemas escolares". "Hoje ele precisou passar por uma avaliação para sua admissão. Simplesmente a escola reprovou ele no teste".

A creche REPROVOU o meu CACHORRO. Isso mesmo, vocês não leram errado. Esse anjinho. Ódio. pic.twitter.com/8LntmIbPNq %u2014 Fernanda (@Fera0708) March 2, 2023



Fernanda também compartilhou vídeos do teste de Bob. Ele precisou fazer atividades como subir em obstáculos e atender aos comandos dos "examinadores". "Me digam se vocês estão vendo algum comportamento canino anormal para um primeiro dia de creche, com estranhos"

Até a creche antiga de Bob Fernandes se comoveu com a situação. "Como assim? Não tô acreditando... Se quiser passar nosso telefone, podemos falar sobre como ele se comportava aqui, quando for fazer outra avaliação", disse o perfil da creche em uma mensagem direta. O antigo estabelecimento ainda completou: "Saudades do Bob!".

Olha aí ele na avaliação onde foi reprovado. Me digam se vocês estão vendo algum comportamento canino anormal para um primeiro dia de creche, com estranhos (a própria creche enviou) pic.twitter.com/x7Bfu4r6IO %u2014 Fernanda (@Fera0708) March 3, 2023



Nas redes sociais, várias pessoas se solidarizaram com Bob Fernandes e várias contaram histórias semelhantes dos próprios pets. Por outro lado, muitos argumentaram a favor da decisão da creche de reprovar o cãozinho. "Ele está desconfortável com os outros cães, rosnou para a avaliadora e também não respondeu nenhum comando. Cães não são pessoas, eles têm instintos selvagens, poderia acarretar em brigas ou mordidas", disse um perfil.

E você, teria coragem de reprovar esse querido?