Mini papel higiênico? Influencer viralizar com mercados em miniatura

Como seria construir sua própria casa de bonecas? Um perfil que reproduz itens de mercado e móveis em miniaturas viralizou nas redes sociais nesta semana. Nos vídeos, a influenciadora identificada como Lara mostra o passo a passo de suas mini-produções, e sua habilidade surpreende quem ainda não conhecia seu conteúdo. Para os usuários do Twitter, os vídeos são viciantes.Desde 2014, a influenciadora, que administra o canal “Caseirices” no YouTube , ensina seus mais de 4,18 milhões de inscritos na plataforma a fazer DIY (faça você mesmo) de diversas miniaturas utilizando materiais reaproveitáveis, que podem ser facilmente encontrados em casa. Contudo, nos últimos dias, as reproduções da Lara, chegaram em outras redes sociais.“Estou completamente viciado nos vídeos dessa mulher”, compartilhou um perfil no Twitter.

Outros usuários compartilham a mesma compulsão. Uma pessoa na plataforma contou que passou horas do dia assistindo todos os conteúdos do caseirices.



Fiquei viciada nesses vídeos dessa mulher ,que passei 1hora do meu dia tipo vendo TODOS os vídeos dela desse tipo %u2026.mt bom %uD83E%uDD21 %u2014 Yá %uD83D%uDD31 (@YaOlvrx) March 14, 2023

Eu amo tanto a diva, tô acompanhando a criação do mercadinho a décadas %u2014 tchola (@dockp__) March 14, 2023

Nostalgia em miniatura

Lara não é a única “mini-influencer” que tem feito sucesso com suas criações em miniatura.Aline Viçosi ( @miniarquitetura ) já atrai atenção no Twitter há um tempo com seus dioramas que reproduzem frames típicos das cidades brasileiras, como casas de periferia e fachadas de bares. A sua criação mais recente, e que viralizou, é a reprodução fidedigna de uma locadora de VHS, que deixou de ser comum à vida das pessoas, mas que despertou muita nostalgia dos internautas.





Cada encarte de VHS foi feito individualmente e, assim, dá para colocar os filmes do final de semana numa sacolinha para devolver (rebobinado) na segunda-feira.





O diorama conta com leds que, quando acessos, iluminam o espaço com posteres de “Uma Linda Mulher”, “Pulp Fiction”, “Tubarão” e outros clássicos do cinema. A miniaturista tem uma loja na qual vende réplicas de locadoras e outros itens em miniatura.