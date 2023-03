Mulher enterrada viva em MG ficou 10 horas no túmulo e gritou por socorro

Mulher de 36 anos encontrada viva dentro de um túmulo no cemitério municipal na cidade de Visconde do Rio Branco, na zona da mata mineira (foto: Divulgação) Estado de Minas nesta quarta-feira (29/3) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A mulher de 36 anos encontrada viva dentro de um túmulo no cemitério municipal na cidade de Visconde do Rio Branco, na zona da mata mineira, nessa terça-feira (28/3), pode ter ficado até 10 horas enterrada. A informação foi confirmada aonesta quarta-feira (29/3) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Nesse sentido, o tempo que ela ficou presa dentro da estrutura é uma estimativa das autoridades. “A Polícia Civil calcula que ela tenha ficado enterrada entre 8 e 10 horas”, afirma a assessoria da instituição policial.





“Ela apontou dois suspeitos, os quais foram devidamente identificados. Neste momento, tanto a Polícia Civil quanto a Militar procuram os dois autores visando prendê-los em flagrante delito”, contou ontem o delegado Diego Candian Alves, da Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá. Eles ainda seguem foragidos.

PM ouviu gritos de socorro

Inicialmente, a Polícia Militar foi chamada após os coveiros notarem que um dos túmulos estava fechado com cimento fresco e tijolos, sendo que ao lado havia marcas de sangue. Os policiais ouviram gritos de socorro vindo de dentro do túmulo e, então, decidiram quebrar a estrutura, quando localizaram a vítima com lesões na cabeça e sinais de desidratação.

A mulher foi encaminhada para o Hospital São João Batista, em Viçosa, onde deu entrada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O Estado de Minas tentou contato com a unidade para obter uma atualização do quadro de saúde dela, mas as ligações não foram atendidas.