PM resgata mulher enterrada viva em Minas Gerais

Túmulo em que mulher foi encontrada viva (foto: PMMG)

Na manhã desta terça-feira (28/3), uma mulher, de 36 anos, foi resgatada com vida após ter sido agredida e enterrada no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. A Polícia Militar foi acionada após os coveiros perceberem que um dos túmulos estava fechado com cimento fresco e tijolos. Ao lado do sepulcro havia marcas de sangue.

Quando os policiais militares chegaram ao local, ouviram gritos de socorro vindo de dentro do túmulo. Os PMs quebraram o cimento fresco e localizaram a vítima, que apresentava lesões na cabeça.

O SAMU foi acionado e ajudou nos primeiros socorros. Segundo a PM, a vítima estava muito desorientada e pouco conseguiu falar sobre o caso. Ela disse que dois homens encapuzados a abordaram, a agrediram e a levaram ao Cemitério.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Visconde do Rio Branco para receber atendimento médico. Segundo a PM, um dos suspeitos do crime é o ex-marido da mulher. Ele foi identificado, mas ainda não foi encontrado.

A ocorrência segue em andamento.