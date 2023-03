Homem que agrediu a ex-namorada e estava foragido é preso no RJ

Homem preso no Rio será transferido para Delegacia e Caeté (foto: PCMG)

Um homem procurado pela Polícia Civil de Caeté, na Grande BH, foi preso no início desta semana, no Rio de Janeiro. O suspeito, de 28 anos, foi indiciado em três inquéritos por violência doméstica contra sua ex-namorada.



Segundo o delegado Cláudio Utsch, todos os episódios de agressão ocorreram nos dias 2 e 15 deste mês e a prisão foi realizada por meio de um trabalho conjunto entre as polícias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.





Ainda de acordo com o delegado, a vítima tinha medida protetiva contra o homem, que a descumpriu. “Além disso, o suspeito fez ameaças, à mão armada, à ex-companheira, agressões, contra a mesma vítima, e também responderá pelo crime de invasão de domicílio”, explicou.

O homem está preso no Rio de Janeiro e deverá ser transferido para Caeté ainda esta semana. Ele ficará no sistema prisional, enquanto aguarda o julgamento.