Adolescente grávida de 6 meses é morta com tiro na cabeça

Sara de Oliveira Marias foi encontrada morta com tiro na cabeça (foto: Reprodução/Instagram)

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta com um tiro na cabeça e no ombro, no sábado (25), no condomínio Vale do Engenho, em Paraopeba, região central de Minas Gerais. A jovem estava grávida de 6 meses, informou a Polícia Militar.

Uma testemunha contou que estava estacionando o carro próximo ao condomínio, durante a madrugada, quando percebeu que um casal em uma motocicleta entrou em uma estrada. Em seguida, tiros foram ouvidos.

O motociclista saiu rapidamente do local, e, desta vez, estava sozinho. Agentes da polícia fizeram buscas iniciais na região, mas o corpo da jovem, identificada como Sara de Oliveira Matias, não foi encontrado.

Somente por volta das 14h do sábado, a própria testemunha voltou ao local e encontrou o corpo de Sara, que estava com marcas de tiros.



Caso extraconjugal

O suspeito do crime teria engravidado Sara, mas é casado com outra mulher, de acordo com informações de outra testemunha. Ela contou que ele estaria ameaçando a jovem.

A testemunha entregou para a polícia prints de uma conversa que teve com Sara por meio de um aplicativo. No bate-papo, a jovem recebeu mensagens de ameaça de morte caso a esposa soubesse do caso amoroso entre os dois.

Segundo a polícia, na conversa, o homem ainda teria sugerido que ela colocasse a responsabilidade da paternidade em outro homem.

O suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. Segundo informações recebidas pelos policiais, ele teria saído da cidade.

A polícia continuará com as investigações.