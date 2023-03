Vale realiza simulado de emergência em Nova Lima, Rio Acima e Itabirito

A empresa de mineração Vale vai promover um simulado prático de emergência com a população das cidades de Nova Lima, Itabirito e Rio Acima. O evento contará com a participação da Defesa Civil dos munícipios e vai acontecer na próxima quarta-feira (29), às 10h.

Aproximadamente 800 pessoas que vivem na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens Peneirinha, Vargem Grande, Cianita I e Capitão do Mato e dos Diques B, II, III serão contempladas pelo exercício. Segundo a Vale, a atividade é rotineira, tem caráter preventivo e deve envolver empregados próprios, terceirizados e moradores da região.

De acordo com o comunicado da companhia, no horário do simulado haverá o toque real de sirenes, no entanto, antes será emitido uma mensagem avisando que se trata apenas de um treinamento. Com o sinal sonoro, os participantes deverão seguir as rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontro localizados em área segura.