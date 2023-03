Uber vai adicionar modalidade táxi em BH, e motoristas reclamam

Medida desagradou motoristas do aplicativo e membros do sindicato de taxistas (foto: DENIS CHARLET / AFP)

A plataforma de transporte Uber informou aos membros da comunidade que vai adicionar no seu sistema a possibilidade de motoristas de táxi se filiarem ao aplicativo. A medida já existia e funcionava em grandes cidades como São Paulo e tem previsão de chegada em Belo Horizonte, mas não foi bem recebida pelos motoristas.

O Estado de Minas entrou em contato com a empresa Uber para mais informações, e ainda aguarda retorno. Não se sabe ainda a data de implementação.

Na Câmara dos Vereadores de BH, o vereador Wesley Moreira (PP) citou a ação. Ele comentou que ficou sabendo da novidade através de motoristas de aplicativos, que o procuraram, indignados.

Ele comentou, em entrevista ao Estado de Minas, que entrou em contato com a empresa e que recebeu a explicação de que o valor do Uber-Taxi seria aproximadamente o mesmo que o do Uber Black.





Em rede social, o vereador explicou “Nós temos motoristas de aplicativos que fizeram investimentos acima de R$ 100.000,00 para poder rodar na categoria ‘black’ e aumentar a renda. Mas agora, com a colocação do táxi na plataforma, nós teremos uma grande diminuição de serviços para essa categoria”. “Isso porque, os taxistas têm grandes vantagens em relação aos motoristas de aplicativo tais como compra de veículos com desconto nos impostos, vagas exclusivas para embarque, desembarque, pontos de descanso, entre outros.”, concluiu a explicação.





O Sindicato dos Taxistas, também em redes sociais, anunciou repúdio à ação e orientou que os motoristas de táxi não aderissem ao aplicativo. “Estamos sendo assediados pelo nosso maior inimigo, aquele que levou muitos taxistas à depressão profunda, perderam casas e renda.” afirmou o presidente do Sindicato, João Paulo de Castro. “Não utilizem deste serviço”, pede.





Em entrevista ao Estado de Minas, o presidente do sindicato explicou achar incoerente do ponto de vista ético. Disse também que há muitos outros aplicativos que recebem taxistas de forma mais acolhedora, diferente da plataforma Uber, que causou fortes problemas financeiros para muitos taxistas em função do mercado.

*Estagiária sob supervisão do Subeditor Juliano Paiva