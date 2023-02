Corrida de táxi vai ficar mais cara em BH a partir de segunda (13)

Novo valor da tarifa de táxi em Belo Horizonte passa a valer na segunda-feira (13/2) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A corrida de táxi em Belo Horizonte vai ficar mais cara a partir de segunda-feira (13/2). Segundo a Prefeitura da capital, o reajuste da tarifa ocorre após sete anos de congelamento do valor. O último aumento foi concedido em fevereiro de 2016. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado (11/2).

O valor de correção para uma corrida média, em Belo Horizonte, de 5km, é de 12,11%.

A bandeirada de R$ 4,70 - valor constante no taxímetro no início da corrida - vai permanecer. Já o quilômetro rodado da bandeira 1 passa de R$ 2,94 para R$ 3,41, e na bandeira 2 de R$ 3,53 para R$ 4,07. O valor da hora parada de R$ 26,23 passa a valer R$ 29,37.

O valor do transporte de carrinho de supermercado passa de R$ 1,80 para R$ 2, o volume transportado com dimensões acima de 60cm, de R$ 1,30, passa a ser R$ 1,45. A tarifa do serviço de Táxi Lotação não terá mudança.

O serviço passageiro/lotação (Mineirão/Mineirinho) passa a ter os seguintes valores:

Mineirão/Centro de BH: R$ 9,60,

Mineirão/Contagem-Centro: R$ 13,30

Mineirão/Contagem-Cidade Industrial: R$ 10,80

As viagens para o Aeroporto de Confins serão realizadas normalmente pelo taxímetro, sem a incidência da taxa de retorno.

A tabela oficial com os novos valores será afixada no vidro traseiro esquerdo do veículo, com os valores das tarifas no lado de dentro do táxi.

Atualmente, Belo Horizonte conta com uma frota de 6.042 táxis em operação.

Pagamentos

Além da opção de pagamento por cartões de crédito e débito, as corridas também podem ser pagas com PIX. A decisão foi publicada no DOM nessa quinta-feira (9/2) e deverá ser disponibilizada no prazo máximo de até 90 dias após a publicação da portaria.