Tarifa Zero: passageiros de Ibirité já podem usar os ônibus sem pagar

(foto: Marcos Vinícius Mendonça/ Prefeitura de Ibirité)

Usuários do transporte coletivo de Ibirité, na Grande BH, já podem usar o serviço sem precisar pagar . A medida que libera os moradores de arcar com os R$ 5,80 da passagem, considerando as linhas de ônibus municipais, começa a valer neste domingo (29/1), dentro do projeto Tarifa Zero.A forma de embarque e desembarque não será alterada, mas as catracas estão livres, servindo agora apenas para medir a quantidade de passageiros.Ficará a cargo da prefeitura da cidade pagar o valor R$ 5, a cada quilômetro rodado (em um total mensal aproximado de R$ 800 mil), à concessionária que preta o serviço.Segundo o executivo, entre as vantagens da decisão, determinada em lei sancionada em setembro de 2022, estão a atração de novas empresas para a cidade, com fomento ao comércio e à economia local, a garantia de acesso a sistemas de saúde e educação, além da diminuição de carros privados trafegando.



Em Ibirité, são aproximadamente 5,6 mil pessoas que usam o transporte público todos os dias.



A gratuidade não inclui as linhas metropolitanas. Os deslocamentos para Contagem ou Belo Horizonte, por exemplo, continuam custando R$ 8,35.



Em Minas Gerais, ainda que o número de municípios que adotaram o modelo seja baixo, mais que dobrou nos últimos dois anos, chegando a 13. O estado é superado apenas por São Paulo, onde 17 cidades operam no sistema.

Entre 2021 e 2022, o movimento Tarifa Zero em Minas foi adotado também em Caeté, Mariana, Ouro Branco e São Joaquim de Bicas, na Grande BH, além de Cláudio, no Oeste do estado, e São Lourenço, no Sul.

Veja as linhas que passam a ser gratuitas em Ibirité:

1012: Terminal / Várzea / Vista Alegre / Morada da Serra

1013: Terminal / Camargos / Terminal / Duval de Barros

1015: Terminal / Jd. Rosário / Terminal / Fazendinha

1020: Terminal / Canaã / Terminal / Monsenhor Horta

1021: Terminal / São Pedro / Terminal / Recanto Verde

1024: Terminal / Cascata / Terminal / Los Angeles

1025: Terminal / Recanto da Lagoa / Terminal / Duval de Barros

1030: Terminal / Vila Ideal / Terminal / Novo Horizonte

1031: Terminal / Bosque / Terminal / Duval de Barros