Domingo é de sol e calor em BH, com chance de chuva à tarde

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A manhã de domingo (29/1) em Belo Horizonte é de sol e o dia deve ser de calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na capital podem chegar aos 29ºC. A mínima fica em 19ºC.Ainda assim, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia, com chance de trovoadas à tarde e à noite. A umidade do ar fica entre 60% e 100%, de acordo com o Inmet.Para esta segunda-feira (30/1), a previsão é de temperaturas entre 19ºC e 28ºC, com céu encoberto, chuviscos e chuva isolada.O mês de janeiro na cidade tem registrado chuvas acima da média, o que coloca BH sob alerta de risco geológico moderado a alto até a próxima terça -feira (31/1).

A Defesa Civil estima que, nas regionais Barreiro, Venda Nova e Centro-Sul, o volume de chuva já registrado corresponda a mais de 150% da média normal no mês, entre 1991 e 2020.