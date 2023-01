Defesa Civil decreta alerta de risco geológico para BH até terça-feira

Solo encharcado aumenta risco de deslizamentos. Moradores da capital devem ficar atentos durante período chuvoso (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte decretou alerta para risco geológico na cidade até a próxima terça-feira (31/1). Segundo o aviso decretado neste sábado (28/1), o perigo é considerado de moderado a alto, e os moradores devem se atentar a sinais de risco para desmoronamento e desabamento de estruturas.









Leia mais: BH está sob alerta para pancadas de chuva até domingo





Caso seja percebido algum dos sinais listados abaixo, o morador da capital deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil, no número 199. Os Bombeiros, pelo 193, também devem ser chamados em caso de emergências.





Sinais de risco para deslizamentos:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos





Recomendações





Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas





Janeiro chuvoso

Todas as regionais já superaram, desde a última segunda-feira (23/1), a média climatológica de chuvas para janeiro. A marca é calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entre 1991 e 2020 e serve para estabelecer um padrão do volume de chuva esperado para o período. O índice para o primeiro mês do ano é de 330,9 mm.





De acordo com a última atualização, divulgada pela Defesa Civil às 18h da quinta-feira (26/1), Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova foram as regionais com maior volume de chuva acumulado em janeiro, com 457,2 mm, 455,5 mm e 437,2 mm, respectivamente.