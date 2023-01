Asfalto cede e forma cratera em estrada de acesso a Itapecerica

O asfalto cedeu em decorrência das chuvas (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O asfalto da MG-260 que liga Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas à BR-494 cedeu, na madrugada deste sábado (28/1), formando uma cratera. O trecho fica entre as entradas da comunidade rural de Sabarazinho e a do Fazendão do Branco.A rodovia é o principal acesso para quem vai a Divinópolis ou precisa acessar a BR-381, por exemplo.



Até a chegada dos técnicos, o trânsito no local segue em meia pista. A orientação é para que os motoristas redobrem os cuidados.



Medidas



De acordo com o DER/MG, a partir da comunicação da ocorrência provocada pelas chuvas, as equipes de manutenção se dirigem ao local para efetuar as primeiras intervenções, fazer a sinalização para segurança e orientação dos motoristas e, ainda, avaliar o tipo de ação que deve ser realizada naquele ponto.



Entre as medidas que podem ser tomadas está a interdição total ou parcial da rodovia. Além disso, conforme as condições, é possível realizar um desvio ou a construção de uma variante – passagem próxima ao local da ocorrência.



Interdições



Minas Gerais tem 10 estradas totalmente interditadas e outras 114 com interdição parcial, segundo o mapa de monitoramento do DER/MG deste sábado (28/1).



A maior parte é em decorrência das chuvas, mas a cratera de Itapecerica ainda não aparece na relação.



Os motoristas podem acompanhar a atualização sobre o estado das rodovias de Minas Gerais em tempo real Os motoristas podem acompanhar a atualização sobre o estado das rodovias de Minas Gerais em tempo real pelo mapa.