BH pode ter chuvas isoladas neste sábado (28/1)

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O sábado (28/1) será de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas no período da tarde. Pela manhã, muitas nuvens e chuvas isoladas, diferente da chuva constante dos últimos dias.Ainda segundo o Inmet, a mínima registrada na capital foi de 18ºC e os termômetros devem ir até os 28ºC. A umidade relativa do ar fica em cerca de 70%, o índice mínimo, e 100%, o máximo, com ventos de fracos a moderados pela manhã, e com rajadas à tarde e à noite.Para este domingo (29/1), a previsão é de céu encoberto com chuvisco durante todo o dia, com temperaturas oscilando entre 19ºC e 28ºC.