BR-040 é liberada em Itabirito depois de acidente

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

10:43 - Itabirito (MG), Km 585, Fluxo livre no sentido RJ. Ponto de Ref.: entre os restaurante Mirante da Serra e Celinha %u2014 Via 040 (@via040) January 28, 2023

A BR-040, em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, foi liberada no sentido Rio de Janeiro, e o fluxo de veículos está normalizado depois do trecho ficar totalmente interditado, na manhã deste sábado (28/1), na altura do quilômetro 585.A pista foi fechada depois que uma carreta carregada de minério tombou e outros dois carros bateram. A lentidão chegou a um quilômetro, na direção do Rio de Janeiro, e para o Distrito Federal.