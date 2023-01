Incêndio destrói escola infantil em Belo Horizonte

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h40 da noite dessa sexta-feira (27/1) para combater um incêndio no Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte. Uma escola de jardim de infância na Rua José Soares foi tomada pelas chamas, depois de uma explosão.O local estava desativado e, quando o fogo começou, a energia elétrica estava desligada, o que levou os bombeiros a considerar que o incêndio foi criminoso. Por isso, a Polícia Militar foi solicitada, assim como a perícia, chamada para avaliar a situação.Ao chegar ao local, as guarnições conseguiram confinar o incêndio em dois cômodos, um no primeiro andar, já completamente afetado, e outro no segundo pavimento na casa.Não houve vítimas. Uma idosa, de aproximadamente 90 anos, que mora em uma residência vizinha, saiu do imóvel sozinha e não teve ferimentos ou qualquer complicação por causa da fumaça. Quando os bombeiros a encontraram, ela já estava em segurança. Os primeiros socorros foram prestados e a mulher dispensou atendimento médico.A escola já não estava em funcionamento, mas materiais escolares, livros e mobiliário foram destruídos, assim como aconteceram avarias no teto e no piso dos dois cômodos atingidos pelo fogo.Segundo o Corpo de Bombeiros, o lugar é uma espécie de terreno familiar e havia risco de propagação das chamas para as edificações ao redor. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar se houve risco estrutural na escola, que estava fechada desde o início da pandemia.