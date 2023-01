Foragidos internacionais deportados dos EUA são presos ao chegar em Confins

Homens foram presos ao desembarcar no aeroporto de Confins (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Polícia Federal mineira, representante da Interpol em Minas Gerais, prendeu na noite desta sexta-feira (27/1), três brasileiros, procurados internacionais, que chegaram em voo de deportados dos Estados Unidos. Eles foram detidos ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.Um deles era foragido da Justiça de Santa Catarina pela prática do crime de estupro de vulnerável, possuindo mandado de prisão expedido em Criciúma, no interior catarinense. Outro tem mandado de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, em Rondônia.Contra o último, pesa mandado de prisão em Governador Valadares, no Leste de Minas, por denúncia de homicídio qualificado, e para o qual a Representação Regional da Interpol em Minas Gerais publicou alerta internacional. Investigações apontaram também que o criminoso é o mandante da execução de um traficante rival por vingança. A condenação pode chegar a 30 anos de reclusão.Os homens foram detidos em solo americano pela U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a autoridade de Imigração dos Estados Unidos, em cumprimento aos mandados de busca internacional da Interpol, e por estarem em desacordo com as normas migratórias daquele país.Ao chegarem em território brasileiro e presos, os três foram submetidos a exame de corpo de delito. O acusado de estupro de vulnerável foi conduzido para o presídio Inspetor José Marinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e os outros dois foram levados para o presídio Nelson Hungria, em Contagem, também na Região Metropolitana, onde ficarão à disposição da Justiça.