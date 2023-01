Bombeiros ouvem latido de cão e encontram idoso de 81 anos perdido

Vítima saiu de casa na tarde de sexta-feira (27/1), às 16h, quando não foi mais vista (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Fazendo jus ao título de "melhor amigo do homem", um cachorro não saiu do lado do dono, de 81 anos, que ficou 24 horas desaparecido em Ipatinga, no Vale do Aço. O idoso foi encontrado neste sábado (28/1), em uma área de mata, depois que o cão começou a latir ao perceber alguém se aproximando de onde eles estavam.

Porém, ele acabou se perdendo ao acessar as trilhas de uma mata fechada nos fundos do bairro Vila Ipanema e terminou passando toda a noite fora de casa. Então, durante as buscas, os militares se dividiram em duas equipes, quando começaram a escutar os latidos do cachorro.

A vítima foi encontrada deitada ao solo, consciente e em local de difícil acesso. O idoso confirmou que se afastou muito e não conseguiu achar o caminho de volta. Os militares forneceram água e alimento antes de carregá-lo por parte do trajeto até a viatura.

Acompanhada da filha, a vítima foi conduzida para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, para avaliação clínica.