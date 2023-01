Motociclista morre atropelada por homem que dirigia com garrafa de bebida

Avenida em que ocorreu o acidente, com vítima fatal, em São Francisco (foto: Google Street View)



Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia a moto com uma amiga na garupa. Em determinado momento, um carro, em alta velocidade, se aproximou e, sem desviar, bateu na parte traseira da moto. Ambas foram arremessadas ao asfalto. O motorista do carro fugiu. Uma mulher, de 26 anos, morreu em um acidente envolvendo uma moto e um carro em uma das principais avenidas de São Francisco, no Sul de Minas. O caso ocorreu no final da madrugada deste sábado (28/01).Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia a moto com uma amiga na garupa. Em determinado momento, um carro, em alta velocidade, se aproximou e, sem desviar, bateu na parte traseira da moto. Ambas foram arremessadas ao asfalto. O motorista do carro fugiu.





A condutora da moto morreu no local. A garupa conversou com os policiais militares, que foram acionados para atender a ocorrência, e foi levada para receber atendimentos médicos.

Com as informações colhidas pela garupa da moto e por testemunhas que viram o acidente, os PMs descobriram que o motorista do carro quase causou outros acidentes ao longo da via e que estava dirigindo com uma garrafa de bebida alcoólica em uma das mãos.





Pai esconde carro





Os policiais militares conseguiram informações sobre o carro que causou o acidente. O veículo tinha seguido em direção ao povoado de Santa Teresa.





Ao chegar no local, foram direto ao sítio de um homem, de 52 anos. Ele, em um primeiro momento, negou saber de qualquer informação. Depois de alguns minutos de conversa com os policiais, o homem disse que o autor do acidente foi o filho, de 20 anos.





O pai levou os policiais até o local onde deixou o veículo guardado, na parte de trás do sítio. Os PMs conseguiram constatar que o carro estava com diversas avarias na parte frontal, indicando que sofreu um forte impacto.





O pai alegou que guardou o carro por ser um veículo caro, avaliado em torno de R$ 150 mil, pois estava com medo do veículo ser apreendido.





O motorista fugiu do sítio e ainda não foi localizado ainda pelos policiais militares.