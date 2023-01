Ônibus de Ibirité terão tarifa zero a partir deste domingo

Catracas seguirão funcionando apenas para contabilizar os passageiros (foto: Marcos Vinícius Mendonça/ Prefeitura de Ibirité) Os ônibus de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, rodarão sem cobrar passagem a partir do próximo domingo (29/1). Ao todo, nove linhas da rede municipal circularão com tarifa zero.









O Projeto de Lei 008/22 foi aprovado na Câmara Municipal de Ibirité em setembro do ano passado . A medida aponta que a concessionária responsável pelo transporte na cidade receberá da prefeitura um valor de R$ 5 por quilômetro rodado, o que totaliza cerca de R$ 800 mil mensais.





O prefeito William Parreira (Avante) comemorou a aplicação da tarifa zero no município e destacou que Ibirité, com cerca de 184 mil habitantes, é a maior cidade da Grande BH a adotar a gratuidade no transporte.





“Melhorar o transporte público é um dos meus principais compromissos com a população de Ibirité. Estamos muito orgulhosos de ser o maior município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) a adotar a gratuidade nos ônibus. Este Programa significa mais agilidade, comodidade e conforto aos usuários, além da economia no bolso”, disse.





Além de Ibirité, Caeté, Itatiaiuçu e São Joaquim de Bicas são outras cidades da RMBH com passe livre no transporte público. Também próxima à capital, Mariana é mais um município com tarifa zero.









Vale lembrar que a gratuidade se aplica apenas às linhas que circulam exclusivamente dentro da cidade. Os coletivos que passam pela cidade com destino a Contagem e Belo Horizonte cobram passagem de R$ 8,35 no Terminal de Ibirité.





Veja as linhas que passam a ter tarifa zero na próxima semana:





1012: Terminal / Várzea / Vista Alegre / Morada da Serra;

1013: Terminal / Camargos / Terminal / Duval de Barros;

1015: Terminal / Jd. Rosário / Terminal / Fazendinha;

1020: Terminal / Canaã / Terminal / Monsenhor Horta;

1021: Terminal / São Pedro / Terminal / Recanto Verde;

1024: Terminal / Cascata / Terminal / Los Angeles;

1025: Terminal / Recanto da Lagoa / Terminal / Duval de Barros;

1030: Terminal / Vila Ideal / Terminal / Novo Horizonte;

1031: Terminal / Bosque / Terminal / Duval de Barros.